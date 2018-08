Genoa, prevendita aperta per San Siro

Dopo il festoso ritorno allo stadio Ferraris per la Coppa Italia, spentisi gli echi della vittoria con il Lecce e del poker realizzato nel primo tempo da Piatek, finalmente si parte con la Serie A Tim nel prossimo fine settimana.

Per il Grifone subito l’impegno di domenica allo Stadio Meazza con il Milan (ore 20:30). I biglietti per il Terzo Anello Verde, adibito a Settore Ospiti, sono disponibili presso i punti vendita autorizzati TicketOne, oltre che online sia sul sito ufficiale dell’AC Milan che sulla piattaforma di TicketOne. Il prezzo è di € 25 più diritti di prevendita.

I bambini sotto i 7 anni entrano al prezzo di € 1, sino ad esaurimento dei posti disponibili, ritirando un tagliando direttamente al tornello. La vendita del settore ospiti terminerà sabato alle ore 19. Non sarà dunque possibile il giorno della gara acquistare biglietti del settore ospiti e, ai residenti nella regione Liguria non titolari di Tessera del Tifoso, non potrà essere venduta alcuna tipologia di tagliando. Parecchi i club che organizzano la trasferta in pullman. Stanno già raccogliendo prenotazioni Amt, Figgi do Zena, Bonilauri, Oregina, Red and Blue.