50&Più, dedicato alla salute, arte e storia di Genova

L’attività dell’Associazione 50&Più Genova, prosegue sulla pagina Facebook dell’Associazione

Ogni giovedì fino al 27 maggio 2021 è possibile seguire la rassegna “I giovedì di 50&Più”: sedici tra interviste e interventi dedicati alla salute, alla scoperta dell’arte e della storia genovesi, ad alcune importanti realtà cittadine e alla cultura da fruire in questi mesi ancora segnati dalla pandemia.

La giornalista Alessandra Rissotto realizza “La salute con le vostre domande”, in cui il contagio da Covid-19 è affrontato dai punti di vista dalla dermatologa Sonia Balestrero, dallo psicologo Giovanni Converti, dall’ematologa Antonietta Piana e dal geriatra Ugo Armani. Vanno in onda il primo giovedì di ogni mese e sui social è possibile interagire per rivolgere domande agli esperti. Inoltre, il dottor Converti ogni mercoledì dalle 9,30 alle 12 e la dottoressa Piana ogni lunedì mattina dalle 9,30 alle 12 sono a disposizione dei soci 50&Più per una consulenza gratuita telefonica (tel. 010/543042).

Il secondo giovedì di ogni mese è l’esperta d’arte Claudia Bergamaschi a portare gli spettatori in giro per la città alla scoperta dell’”Arte segreta”, per scoprire curiosità sul Chiostro di San Matteo o sull’atrio di Palazzo Ducale. “Noi lo facciamo” è la rubrica, curata ancora da Alessandra Rissotto, dedicata all’attività di realtà come la Comunità Sant’Egidio raccontata da Andrea Chiappori o dell’Istituto Italiano di Tecnologia secondo Alberto Diaspro. Infine, la giornalista Eliana Quattrini il quarto giovedì di ogni mese, propone interviste a protagonisti del mondo della cultura nella rubrica “Non solo cinema”. Si comincia con il direttore del Teatro Nazionale di Genova Davide Livermore. Gli interventi già pubblicati rimangono a disposizione sui canali social dell’Associazione 50&Più Genova.

50&Più, fondata nel 1974, è un’Associazione libera, volontaria e senza fini di lucro. Opera per la rappresentanza sindacale, la tutela e l’assistenza dei propri soci a sostegno dell’invecchiamento attivo, dell’affermazione e della valorizzazione del ruolo della persona anziana. Aderente a Confcommercio – Imprese per l’Italia, e forte di 330mila iscritti, 50&Più è diffusa con sedi provinciali e zonali su tutto il territorio nazionale. Conta anche 29 sedi in 10 Paesi del mondo. www.spazio50.org