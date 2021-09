UNI.VO.CA Torino dal 24 settembre via alla “Settimana della Cultura”

Per il settimo anno consecutivo i cittadini di Torino e del Piemonte e i turisti occasionali o mirati, potranno presenziare a circa 20 appuntamenti che i volontari delle 30 associazioni aderenti a UNI.VO.C.A., l’Unione Volontari Culturali Associati, offriranno al pubblico dal 24 settembre al 3 ottobre prossimi

Una “Settimana della Cultura” che anche quest’anno resiste “Nonostante tutto” come recita lo slogan di questa settima edizione. In questa edizione 2021 le associazioni aderenti a UNI.VO.C.A. hanno deciso di proporre un ritorno alla normalità, rispettando le norme vigenti Covid-19. Alcuni eventi saranno pertanto in presenza ma anche online per continuare a raggiungere un pubblico più vasto.

“Il Covid 19 – spiega Feliciano Della Mora Presidente di UNI.VO.C.A. – ha infatti rafforzato le nostre associazioni. Siamo riusciti a stare comunque vicino alle persone, a organizzare incontri e dibattiti a distanza, entrando nelle case della cittadinanza con approfondimenti di arte, di storia, sul nostro territorio e non solo. La distanza fisica è stata colmata grazie agli incontri organizzati sulle piattaforme di videoconferenze. In questo modo non ci siamo arresi e abbiamo sfruttato al meglio le potenzialità del progetto “Agorà del Sapere” che avevamo ideato con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con la collaborazione della Regione Piemonte.

Con la “Settimana della Cultura” UNI.VO.C.A., Associazione costituita da altre Associazioni, concretizza il suo scopo statutario di “promuovere, coordinare, formare il volontariato per i Beni Culturali”, rappresentando “una forza di coesione capace di porsi in modo dialetticamente collaborativo, garantendo qualificazione e continuità̀, con gli Enti preposti alla salvaguardia e gestione dei Beni Culturali”.

L’iniziativa, giunta alla settima edizione, propone ai cittadini convegni, spettacoli teatrali, presentazioni di libri, concerti, visite guidate: tutte iniziative che prendono avvio grazie alla passione del volontario e alle competenze acquisite in anni di attività sul territorio. In alcuni casi si tratta di aperture straordinarie o di eventi pensati appositamente per esprimere al meglio le peculiarità di ogni associazione.

Come sempre con il patrocinio di Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte, Città metropolitana di Torino e Città di Torino e il sostegno del Centro Servizi per il Volontariato Vol.To. La “Settimana della Cultura” di UNI.VO.C.A. sarà inaugurata ufficialmente venerdì 24 settembre alle ore 17 dal Presidente di UNI.VO.C.A. Feliciano Della Mora e dai Presidenti delle Associazioni di Volontariato coinvolte e vedrà l’intervento di Carlo Majorino, Presidente della Fondazione Educatorio della Provvidenza e di Silvio Magliano, vicepresidente del Centro Servizi Volontariato VOL.TO.

A seguire conferenza del Prof. Enrico Moncalvo del Politecnico di Torino su “Monasteri benedettini altomedievali in Italia” in occasione della candidatura alla Lista del Patrimonio Mondiale Unesco.

Per info: www.univoca.org, Fb www.facebook.it/univocatorino, e-mail info@univoca.org, cell. 3355489853 oppure 3333670926. Marcello Di Meglio