Le sei regate del fine settimana in Liguria

Garnde attesa per gli appassionati del mare e della nautica: sono ben sei infatti gli appuntamenti velici nel fine settimana in programma in Primazona da Sanremo al Tigullio.

Andora. Dopo il lungo periodo di chiusura sono ora riprese, a tamburo battente, le regate veliche in tutta la Liguria. In questo fine settimana sono ben sei gli appuntamenti che daranno l’ opportunità ad agonisti, appassionati e neofiti di partecipare con passione alle feste sportive del mare in programma in Primazona da Sanremo fino alle Cinque Terre.

Ad Andora sabato si disputerà la tradizionale “Regata di mezz’Estate”, aperta a tutte le derive ed ai multiscafi. La gara è organizzata dal Circolo Nautico di Andora.

Gli Optimist Juniores e cadetti partiranno alle ore 12, gli altri a seguire. Saranno disputate un massimo di tre prove che non daranno però diritto a scarti.

A Sanremo domani si svolgerà la regata di circolo per la classe Optimist, organizzata dal Circolo Velico Capo Verde.

A Diano Marina domenica è in programma il 4° Trofeo Club del Mare aperto a tute le derive. L’ appuntamento è organizzato dal Club del Mare.

A Recco domenica si disputerà la Regata dell’Alba. Anche questa gara è aperta a tutte le derive. La manifestazione è organizzata dal Club Amici Vela e Motore di Recco.

A Santa Margherita Ligure, sabato e domenica si disputeranno rispettivamente la terza e la quarta giornata del Campionato del Tigullio – Trofeo Renato Lombardi. La flotta in acqua sarà formata dalle imbarcazioni delle classi Dinghy 12’ e Laser. L’ evento è organizzato dal Circolo Velico di Santa Margherita Ligure.

A Monterosso al mare domenica è previsto il classico appuntamento con il Trofeo Francesco Taccetti. La gara, che quest’anno è riservata alle classi 470, 420, Laser Standard e RS Feva, è organizzata dal Circolo velico Monterosso.

PAOLO ALMANZI