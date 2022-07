39^ Coppa Byron e sicurezza, l’ordinanza della Capitaneria

Per la storica gara di nuoto di fondo tra Portovenere e Lerici

Prenderà il via domenica prossima 17 luglio, intorno alle ore 13.30, la 39a edizione della “Coppa Byron”, storica gara di nuoto di fondo tra Portovenere e Lerici.

Il percorso interesserà anche lo specchio acqueo portuale della Spezia e i nuotatori transiteranno prima dal varco di Ponente e successivamente da quello di Levante sino al traguardo situato in prossimità dell’Hotel Shelley di Lerici.

Al fine di garantire il regolare svolgimento dell’evento, come di consueto la Capitaneria di Porto della Spezia ha emanato l’ordinanza nr. 164/2022 di interdizione della navigazione, pesca, stazionamento e ancoraggio di qualsiasi unità navale estranea alla manifestazione presso le zone di mare effettivamente interessate dal passaggio dei nuotatori.

L’ordinanza è consultabile al seguente link: http://www.guardiacostiera.gov.it/la-spezia/Documents/Ord.%20164_22.pdf.

A garantire il regolare svolgimento dell’evento, che si svilupperà tra le 13.30 e le 17.00, un dispositivo nautico di sicurezza appositamente predisposto dalla Capitaneria di Porto spezzina durante una riunione tecnico-operativa tenutasi di recente con le Forze di Polizia, Marina Militare, Vigili del Fuoco e Pubblica assistenza.

Le unità, in totale tredici, tra motovedette, gommoni e moto d’acqua opereranno in sinergia per garantire la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare e per le attività di ordine pubblico in mare, presidiando le zone di mare ove transiteranno i concorrenti, evitando interferenze del traffico mercantile e diportistico.

La Capitaneria di porto della Spezia raccomanda a tutti i diportisti ed amanti del mare di consultare l’ordinanza di interdizione pubblicata sul sito istituzionale del Comando spezzino, pianificando la propria navigazione in modo tale da evitare di impegnare, sia in ingresso che in uscita, i varchi di Levante e di Ponente del Porto della Spezia durante gli orari di transito dei nuotatori e di non ormeggiare o dare fondo a ridosso della diga, lato interno.

Ad assistere i concorrenti anche un congruo numero di unità di assistenza messe in campo dagli organizzatori.

Come sempre si ricorda che per eventuali emergenze in mare è sempre attivo il numero blu 1530 ed il numero unico 112.