25° Salone Orientamenti: in uscita la piattaforma interattiva

Orientamenti, il più grande salone italiano sull’orientamento, sulla formazione e sul lavoro, festeggia lo speciale compleanno dei 25 anni all’insegna del tema “Saper Cambiare” e lo fa su una innovativa piattaforma digitale che permetterà di ampliare la partecipazione a studenti, docenti e famiglie su scala nazionale.

E’ già possibile registrarsi all’indirizzo www.saloneorientamenti.it. La piattaforma sarà rilasciata il 3 novembre, data in cui gli utenti potranno così ulteriormente profilarsi, verificare percorsi e propri interessi e conoscere il programma che costituirà le tre giornate del salone “live” dal 10 al 12 novembre.

L’emergenza per il Covid-19 sta cambiando il modo di lavorare creando nuovi mestieri e professioni e richiedendo nuove competenze su cui le Istituzioni formative si stanno attivando. Questi temi saranno al centro di tutto il percorso di Orientamenti.

Ogni iscritto potrà iniziare il proprio tour tra gli stand virtuali e, dopo aver indicato le proprie preferenze su materie e settori di interesse, potrà contare su un percorso personalizzato con suggerimenti di stand, webinar e conferenze rispondenti al suo profilo. Potrà navigare tra gli stand in 3D, chattare o fissare videocall con i referenti di scuole, università, aziende e istituzioni. E ancora partecipare a webinar con esperti di settore e assistere a tutti gli incontri in streaming.

I docenti potranno iscriversi e realizzare una visita virtuale sia individuale che con tutti gli studenti della propria classe. Ogni scuola avrà una propria stanza virtuale in cui presentare servizi e piani formativi, interagire con alunni e genitori. Saranno molte le opportunità di interazione messe a disposizione degli espositori e delle istituzioni presenti nel Salone virtuale: incontri in video-call one-to-one, webinar dedicati, chat e una vera e propria vetrina con immagini, download di documenti, video promo e video a 360°.

L’emergenza sanitaria da Covid 19 ha dimostrato quanto sia urgente e necessario un impegno deciso verso tecnologie digitali all’avanguardia e allo stesso tempo ha generato una rapida evoluzione della loro utilizzazione. In tale direzione si è mossa Regione Liguria al fine di sviluppare una piattaforma che potesse coniugare il carattere informativo con l’interazione tra i partecipanti che ha caratterizzato Orientamenti in tutti questi anni, anche attraverso nuove tecniche virtuali.

Dal 10 al 12 novembre il 25° Salone Orientamenti sarà “live”, aperto dalle ore 9 alle 22, con possibilità di vivere online tutti gli eventi in programma e dialogare con i referenti di ogni istituto e azienda presenti sulla piattaforma realizzata da di ETT S.p.A, industria digitale e creativa internazionale specializzata in innovazione tecnologica ed Experience Design, che ha ricreato il “viaggio esperienziale” che ha caratterizzato il Salone di Orientamenti in questi anni. L’aspetto divulgativo e l’intrattenimento saranno coniugati in una piattaforma funzionale e di semplice usabilità.

Non solo webinar e incontri in diretta streaming, ma vere e proprie stanze virtuali nell’ambito delle quali ogni scuola potrà presentare i propri servizi e piani formativi, interagire con alunni e genitori.

Un’esperienza interattiva grazie alla quale sarà possibile visitare gli stand come nel tradizionale tour nei Magazzini del Cotone, grazie alla mappa interattiva in 3D e l’approccio tecnologico “Digital Twin”. All’interno della piattaforma sarà disponibile anche un videogame attraverso il quale gli utenti potranno cimentarsi per “orientarsi al meglio” in questo mondo in continua evoluzione.

Con la nuova piattaforma www.saloneorientamenti.it il progetto, promosso da Regione Liguria con il coordinamento di Aliseo e la collaborazione di Ufficio Scolastico Regionale, Università di Genova, Camera di Commercio, Citta Metropolitana e Comune di Genova, si apre sempre più alla partecipazione di utenti su tutto il territorio italiano, dopo il record delle oltre 100 mila presenza dello scorso anno.

L’inaugurazione con le massime autorità e alcuni testimonial davvero speciali è fissata per martedì 10 novembre alle ore 9,30. La chiusura, come per tradizione, arriverà con la Notte dei Talenti, alle ore 20,30 di giovedì 12 novembre.

Sempre online si terrà anche l’International Career Day di Genova, promosso da Regione Liguria in stretta collaborazione con i Centri per l’Impiego liguri, l’Agenzia Piemonte Lavoro, gli Stati Generali dell’Occupazione e con il supporto dell’Università di Genova. Appuntamento il 10 e 11 novembre, nell’ambito dell’evento nazionale “International Career & Employers’ Day” e in concomitanza della Settimana europea delle competenze professionali all’indirizzo www.europeanjobdays.eu/it/taxonomy/term/18151. L’obiettivo dell’evento è quello di mettere in contatto gratuitamente le aziende in cerca di personale e i candidati in cerca di lavoro, per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro in tutta Europa.

Le attività virtuali di Orientamenti proseguiranno anche dopo il Salone e saranno fruibili per un ampio periodo in maniera di dare l’opportunità a tutti di intraprendere i percorsi di orientamento avendo a disposizione la piattaforma e tutti i suoi contenuti anche nei prossimi mesi.