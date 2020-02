Giovedì 6 febbraio 2020 nasce Ferdinando il Villaggio per le celebrazioni per il 100° anniversario della nascita di don Nando Negri

Il Villaggio del Ragazzo festeggia in questo anno 2020 un evento molto importante per la propria storia e per il territorio del Tigullio: il prossimo 9 marzo 2020 saranno infatti trascorsi cento anni dalla nascita di don Nando Negri, fondatore dell’Opera Diocesana Madonna dei Bambini – Villaggio del Ragazzo.

Dice prete Rinaldo, presidente del Villaggio del Ragazzo:

«Ci stiamo preparando a celebrare questo avvenimento come un grande dono che il nostro territorio e tanta gente ha ricevuto. Per esprimere la riconoscenza, abbiamo pensato di proporre alcuni eventi.»

Alle ore 18:00 di lunedì 9 marzo 2020, nel giorno del centenario, verrà celebrata una messa al Centro Benedetto Acquarone di Chiavari.

Successivamente, alle ore 17:30 di lunedì 13 aprile 2020 (lunedì di Pasqua), si farà memoria del battesimo di don Nando presso la chiesa dove egli ricevette il sacramento, la Parrocchiale di San Giacomo di Rupinaro in Chiavari. Sarà un momento di ringraziamento solenne con l’eucarestia. Alle ore 21, sempre nella chiesa di Rupinaro, Concerto per don Nando – “Ensemble Chiavari Classica” diretto da Francesco Gardella con la partecipazione di Sara Nastos, del Coro “Piccole Donne Cantano” e di Arianna Serra.

Appuntamento a cui sono invitati tutti i cittadini: alle ore 10:30 di sabato 14 marzo 2020, partendo dalla casa di Chiavari in cui don Nando nacque (in Corso Millo 95), si terrà la passeggiata chiamata “Sui passi di don Nando”, un evento simile a quello già proposto nel 2016 in occasione del 70° anniversario di fondazione del Villaggio del Ragazzo. Un breve, ma intenso percorso dentro il quartiere di Rupinaro dove don Nando è nato e cresciuto, ha svolto il primo ministero e ha abitato per tutta l’esistenza.

Ci fermeremo all’inizio del Caruggio di Chiavari, nei pressi di Corso Genova 10 dove ha vissuto con la famiglia per tanti anni; proseguendo per Via delle Vecchie Mura e Via Ghio arriveremo al “Largo don Nando Negri”, il posteggio in prossimità dell’ospedale, la piazza significativa che la cittadinanza di Chiavari ha voluto intestare a don Nando.

«Vogliamo estendere l’invito a partecipare a questo evento pubblico davvero a tutti coloro, credenti e non credenti, che apprezzano il dono ricevuto e vogliono riconoscere tante opere che don Nando ha iniziato con la sua fantasia della carità» – conclude prete Rinaldo – «Ci accompagnerà lungo il cammino la banda musicale “Città di Chiavari”, ci fermeremo per qualche momento di ascolto dei dati fondamentali della sua vita; testimonieremo insieme, passo dopo passo, che lì è passato don Nando, e che ha lasciato il Tigullio più ricco di vita.»

PROGRAMMA EVENTI CENTENARIO NASCITA DON NANDO NEGRI

CENTENARIO DELLA NASCITA

Lunedì 9 marzo 2020 ore 18:00 – Santa Messa al Centro Benedetto Acquarone (Viale San Pio X 26 – Chiavari)

SUI PASSI DI DON NANDO

Sabato 14 marzo 2020 ore 10:30 – Chiavari: percorso a piedi dalla casa natale (Corso Millo 95) alla casa di residenza (Corso Genova 10) e per Caruggio Dritto fino al “Largo don Nando Negri”- Accompagnati dalla banda musicale “Città di Chiavari” – Il coro “Piccole Donne Cantano” ci offrirà “Madonna dei bambini”.

MEMORIA DEL BATTESIMO

Lunedì 13 aprile 2020 – Chiesa Parrocchiale di San Giacomo di Rupinaro – Chiavari

ore 17:30 – Santa Messa

ore 21:00 – Concerto per don Nando – “Ensemble Chiavari Classica” diretto da Francesco Gardella con la partecipazione di Sara Nastos – Coro “Piccole Donne Cantano” e Arianna Serra