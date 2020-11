10 passi per riaprire il punto nascita del S.Corona

Sono partite le azioni interne al gruppo, Giu le mani dal punto nascite del Santa Corona di Pietra Ligure

Il gruppo che riunisce ad oggi 5538 membri e ha promosso una petizione che ha raccolto 4782 firme, lavora per individuare percorsi che portino alla riapertura del punto nascite.

Dopo una riflessione collegata alle possibili azioni che ogni singolo cittadino è in grado di mettere in atto, è stato proposto un percorso rivolto a tutte le persone che si vogliono impegnare per far riaprire il punto nascite.

Il nome di questo percorso è “10 passi per far riaprire il punto nascite”.

L’idea è che passo dopo passo possiamo raggiungeremo nostro obiettivo di far riaprire il punto nascite..Per arrivarci c’è bisogno di una adesione più ampia possibile.

Qui la sequenza dei 10 passi:

Passo 1 – Petizione

Firmare la petizione rivolta al Presidente della Regione Liguria.

https://www.change.org/nascereapietra

Passo 2 – Immagine

Mettere nella propria immagine di profilo il logo del gruppo o aggiungere il motivo del gruppo.

Passo 3 – Passaparola

Far entrare nel gruppo tutte le persone di nostra conoscenza.

www.facebook.com/groups/773741636819137/

Passo 4 – Diffusione

Diffondere nei gruppi locali le azioni della nostra campagna.

Passo 5 – Ringraziare

Postare nella pagina tutte le positività e belle esperienze vissute dalle famiglie liguri nel punto nascita e mettere MI PIACE sulla pagina.

https://www.facebook.com/nascereapietra

Passo 6 – Distribuzione

Richiedere il file della locandina, stamparla e diffonderla.

Per ricevere il file scrivere a nascereapietra@gmail.com

Passo 7 – Lettera

Scrivere al vostro Sindaco, all’Asl2 e al Presidente della Regione per chiedendo un impegno concreto per la riapertura del punto nascita suggerendo di attingere dalla graduatoria delle Ostetriche.

Per avere bozza della lettera ed elenco contatti scrivere a nascereapietra@gmail.com.

Passo 8 – Responsabilità

Contattare i 5 consiglieri regionali eletti in provincia di Savona chiedendo il loro impegno immediato per far riaprire il punto nascite.

Per avere bozza della lettera ed elenco contatti scrivere a nascereapietra@gmail.com.

Passo 9 – Media

Contattare giornalisti, redazioni, trasmissioni, radio, blogger, youtuber per chiedere di sostenere la campagna per la riapertura e segnalare disservizi e problematicità in corso.

Passo 10 – Progettare

Pensare a nuove azioni da proporre e postarle nel gruppo dedicato.

www.facebook.com/groups/773741636819137/