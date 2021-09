1° ottobre nuovi orari di AcquarioVillage, domani partono i nuovi orari invernali per accedere all’area dell’Acquario di Genova

1° ottobre nuovi orari di AcquarioVillage, aperto da lunedì a venerdì con orario 10:00-20:00 (ultimo ingresso 18:00); sabato, domenica e festivi con orario 9:00-20:00 (ultimo ingresso 18:00).

L’ascensore panoramico Bigo effettuerà la sua attività lunedì ore 14:00–18:00; da martedì a venerdì ore 11:00-18:00; sabato, domenica e festivi ore 10:00-18:00.

Per la Biosfera, apertura tutti i giorni con orario 10:00-17:30.

La vita tra le vasche prosegue: i quattro pulcini di pinguino nati all’Acquario a giugno/luglio hanno iniziato lo svezzamento.

Il pulcino Papua (Pygoscelis papua) ha dimostrato di apprezzare il pesce intero piuttosto presto, alternandolo con il cibo che gli veniva offerto dai genitori.

In poco tempo è cresciuto notevolmente raggiungendo le dimensioni degli adulti da cui si distingue per il piumaggio lucido e perfetto.

Il pulcino è figlio di papà Kowalski, primo pinguino Papua a nascere all’Acquario nel luglio 2017, e mamma Rosi.

Per i tre pulcini di pinguino di Magellano (Spheniscus magellanicus) invece lo svezzamento è stato meno immediato e lo staff ha impiegato un po’ di tempo per abituarli a cibarsi come gli adulti.

Tutti i pulcini hanno fatto la prima muta, passando dal piumaggio grigio alle piume impermeabili che gli consentono l’ingresso in acqua.

Il cambio della muta è stata l’occasione per prelevare una piuma ed effettuare il test del DNA che rivelerà il sesso dei pulcini.

La vasca dei pinguini dell’Acquario di Genova ospita 12 pinguini Papua e 14 pinguini di Magellano, oltre ai quattro pulcini.

All’interno della vasca sono riprodotte le condizioni stagionali dell’ambiente naturale in cui vivono le due specie ospiti; la temperatura dell’acqua varia da 6 a 10° C, quella dell’aria può variare da 8 a 12° C, secondo le stagioni.

Ad ottobre prosegue CrocierAcquario, lo speciale percorso che unisce la visita all’Acquario di Genova all’escursione in battello sulle rotte dei Cetacei.

Il pubblico può approfondire la conoscenza dell’ambiente marino con un’esperienza diretta in mare aperto: un’escursione di mezza giornata seguendo le rotte dei mammiferi marini tra Genova e Portofino, nel cuore del Santuario dei Cetacei, e imparando il codice di comportamento corretto per osservare questi animali senza disturbarli.

L’escursione in battello sulle rotte dei Cetacei è acquistabile anche singolarmente ed è disponibile per gruppi su prenotazione. https://www.c-way.it/biglietto/escursione-di-avvistamento-delfini-whale-watching/

Per informazioni e prenotazioni, contattare C-Way, tel. 010/2345.666, info@c-way.it.

A seguito dell’emergenza sanitaria sono previste specifiche indicazioni per imbarco, permanenza a bordo e sbarco. La portata delle imbarcazioni è stata ridotta per garantire la distanza minima di sicurezza fra i passeggeri, come previsto dalle norme in vigore.

Non è consentito imbarcarsi a chiunque abbia una temperatura corporea > 37.5 °

Non è consentito l’accesso a chi ha avuto contatti entro gli ultimi 14 gg con persone positive al Covid-19.

È obbligatorio indossare la mascherina per tutta la durata del viaggio.

A bordo sono presenti i dispenser con il gel disinfettante.

La partenza di CrocierAcquario, realizzata in collaborazione con WhaleWatch Genova Golfo Paradiso Snc, è prevista la domenica alle ore 11:00 (check-in entro ore 10.30). L’esperienza ha una durata di 4 ore circa.

Le escursioni di whale-watching possono essere annullate anche il giorno stesso in caso di condizioni meteomarine avverse.

CrocierAcquario unisce l’uscita in mare aperto alla visita all’Acquario. Lungo il percorso espositivo si scopre la biologia dei tursiopi attraverso l’osservazione diretta e si possono conoscere le attività del progetto Delfini Metropolitani, una ricerca scientifica dell’Acquario, promossa anche dalla Fondazione Acquario di Genova ONLUS, che dal 2001 studia la presenza di delfini lungo le coste del Santuario Pelagos.

CrocierAcquario (Acquario di Genova + escursione in battello sulle rotte dei Cetacei) ha un costo di 55 euro per gli adulti, 41 euro per i ragazzi 13/14 anni, 36 euro per i ragazzi 5/12 anni, 19 euro per i bambini 4 anni, gratuito per i bambini 0/3. https://www.c-way.it/biglietto/biglietto-crocieracquario/

L’Acquario di Genova presenta il nuovo biglietto Acquario Happy! che comprende un break al Tender Café, uno dei punti di ristorazione della struttura, per godersi una piacevole pausa con focaccia e bollicine (per i minori bibita analcolica).

Il biglietto è disponibile a partire dalle ore 16, con break al Tender Café entro l’orario di chiusura del punto ristoro, previsto alle ore 18.

Il biglietto, che non prevede la prenotazione della fascia oraria, è acquistabile on line https://www.c-way.it/biglietto/biglietto-acquario-happy/ al costo di 28 euro per gli adulti e 20 euro per i ragazzi 4-12 anni.

AIn base alle nuove disposizioni ministeriali, l’Acquario di Genova e le altre strutture del mondo AcquarioVillage – Bigo e Biosfera – sono visitabili esclusivamente mostrando al personale di accoglienza il Green Pass ricevuto in seguito a una delle seguenti certificazioni:

– almeno una dose di vaccino (la certificazione del Green Pass post vaccino è generata dal 12° giorno dopo la somministrazione ed è valida a partire dal 15° giorno fino alla dose di richiamo);

– il risultato negativo di un test molecolare/antigenico effettuato entro le 48 ore dalla visita;

– il certificato di avvenuta guarigione da Covid-19.

In assenza della documentazione prevista, l’ingresso NON è consentito.

Sono esonerati da tale obbligo: i minori di 12 anni e chi non può vaccinarsi per motivi di salute (comprovati da certificazione).

Resta confermato l’obbligo per il pubblico (dai 6 anni in su) di indossare la mascherina per tutta la durata della visita e il rispetto del distanziamento interpersonale.

Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti è possibile consultare il sito www.acquariodigenova.it