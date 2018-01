Mercato Genoa: Biraschi rimane, niente Ciciretti in attacco

Prime voci di un mercato invernale che porterà a dei cambiamenti a tutte le rose delle squadre di serie A, compreso il Grifone su cui Ballardini vorrà dare ancora di più la sua impronte.

A detta del dg Giorgio Perinetti però non dovrebbero avvenire stravolgimenti come invece è successo di consueto per i colori rossoblù nel mercato invernale di Gennaio.

In entrata è arrivato da circa un mese Pepito Rossi che è un rinforzo importante a costo zero che dovrebbe sistemare l’asfittico attacco genoano. In avanti smentito l’arrivo da parte del dirigente del fantasista del Benevento Ciciretti, in scadenza e promesso sposo del Napoli.





In difesa la stessa squadra campana avrebbe fatto delle avanches non troppo velate per Biraschi ma l’ex Avellino per ora non si dovrebbe muovere dalla Lanterna.

fc