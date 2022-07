Zucchero Sugar Fornaciari, continua il grande successo del “WORLD WILD TOUR” che a grande richiesta torna in Italia con 5 date tutte sold out

Zucchero Sugar Fornaciari, continua il grande successo del “WORLD WILD TOUR”, in alcuni dei Festival Estivi più importanti del Paese

Domani 2 LUGLIO – SONIC PARK

Lunedì 4 LUGLIO – ESTESTATE

Giovedì 7 LUGLIO – ESTATE DI STELLE

Venerdì 8 LUGLIO – PARMA CITTÀDELLA MUSICA

Mercoledì 20 LUGLIO – LUCCA SUMMER FESTIVAL

… e per la seconda volta nella sua carriera

ZUCCHERO APRIRÀ IL CONCERTO DEI

ROLLING STONES

27 LUGLIO – VELTINS ARENA – GELSENKIRCHEN

Continua il grande successo del “World Wild Tour” di ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI che fino ad ottobre vedrà impegnato l’Artista in tutto il mondo. A luglio, inoltre, il tour toccherà nuovamente anche l’Italia, con 5 tappe tutte SOLD OUT in alcuni dei festival più prestigiosi del Paese. Inoltre, il 27 luglio Zucchero – per la seconda volta nella sua carriera – aprirà il concerto dei Rolling Stones alla Veltins-Arena di GELSENKIRCHEN (Germania).

Queste le date estive del “World Wild Tour” in Italia:

2 luglio – NICHELINO (TO) – Sonic Park (Palazzina di Caccia di Stupinigi) – SOLD OUT

4 luglio – ESTE (PD) – Estestate (Arena Castello Carrarese) – SOLD OUT

7 luglio – PALMANOVA (UD) – Estate Di Stelle (Piazza Grande) – SOLD OUT

8 luglio – PARMA – Parma Cittàdella Musica (Parco Ducale) – SOLD OUT

20 Luglio – LUCCA – Lucca Summer Festival (Mura di Lucca) – SOLD OUT

Con oltre 2 ore di musica, Zucchero rende ogni concerto un’esperienza unica e irripetibile per il suo pubblico, accompagnato sul palco da una super band d’eccezione.

Ad accompagnare l’artista sul palco durante il “World Wild Tour” la band internazionale composta da:

Polo Jones (Musical director, bass), Kat Dyson (guitars, bvs), Peter Vettese (hammond, piano), Mario Schilirò (guitars), Adriano Molinari (drums), Nicola Peruch (keyboards), Monica Mz Carter (drums, percussions), James Thompson (horns, bvs), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (horns) e Oma Jali (backing vocals).

Con una scaletta sempre diversa e ricca di grandi sorprese, l’artista ripercorre tutta la sua grande carriera, passando dai brani più recenti, tratti dagli ultimi progetti discografici “Discover” e “D.O.C.”, alla carica e l’energia di hit che hanno segnato la storia della musica italiana. A fare da cornice a questo grande show, una scenografia d’eccezione: un gigantesco sole, in segno di rinascita, al cui interno scorrono immagini di accompagnamento dell’intero viaggio musicale.

Dopo due anni di restrizioni a causa della pandemia da Covid-19, il “World Wild Tour” è partito il 18 aprile da Glasgow (Regno Unito), ha registrato il sold outdei due concerti alla Royal Albert Hall di Londra e richiamato oltre 150.000 spettatori, italiani e internazionali, con i 14 concerti tenuti in Italia, all’Arena di Verona. Il tour vedrà l’Artista impegnato in tutto il mondo fino al mese di ottobre.