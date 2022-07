Musei Nazionali di Genova, Teatro del Falcone a Palazzo Reale, Martedì 5 luglio alle 17.30, in scena il Martedì del curatore

Musei Nazionali di Genova, Teatro del Falcone a Palazzo Reale. Visita guidata alla mostra Genova Sessanta. Arti visive, architettura e società.

Le trasformazioni della città, della creatività e del costume negli anni del boom economico

A grande richiesta e visto il successo di questi appuntamenti, martedì 5 luglio 2022, alle 17.30, Leo Lecci ed Elisabetta Papone, due dei curatori della mostra Genova Sessanta allestita al Teatro del Falcone fino al 31 luglio 2022, accompagneranno i visitatori nel percorso espositivo raccontando le grandi trasformazioni di Genova negli anni Sessanta del Novecento, con un approfondimento specifico sulle arti figurative e sul tema della fotografia.

La visita della durata di circa 1 ora e 15 minuti sarà riservata a 25 persone.

Si richiede prenotazione obbligatoria all’indirizzo e-mail palazzorealegenova@beniculturali.it.

Ingresso, comprensivo di visita guidata:

€ 8,00: intero; € 5,00: ridotto 18-25 anni e possessori Carte Carige, soci FAI, soci TOURING CLUB ITALIANO, soci Coopselios, abbonati CityPass AMT, possessori biglietti del Galata Museo del Mare, dipendenti Feltrinelli e possessori carte Feltrinelli; Gratuito: under 18

Giovedì 7 luglio 2022 | dalle ore 19.00 con inizio concerto alle 20.15

Palazzo Reale – Cortile d’Onore

SERE D’ESTATE A PALAZZO REALE – MUSICHE PER GENOVA 60

APERITIVO – MOSTRA – MUSICA

Al via la prima delle quattro serate d’estate nella magnifica cornice del Cortile d’Onore di Palazzo Reale, con musica – rigorosamente anni 60 –, la possibilità di visitare la mostra GENOVA 60 aperta nel Teatro del Falcone, eccezionalmente, fino alle ore 22.00 e gustare un buon aperitivo curato da Mentelocale Cafè.

Giovedì 7 luglio 2022 si terrà il concerto The best of 60s. Le più belle songs d’autore del repertorio italiano ed internazionale degli anni ’60, con il Duo Voce femminile e Pianoforte digitale del G. E. Music Project – Musica per Eventi:

Alessandra Clemente, voce e Sandro Gaspari, pianoforte

Il Duo Voce e Pianoforte, composto da Alessandra Clemente alla voce e da Sandro Gaspari al pianoforte, presenta una selezione di alcune delle più belle songs internazionali ed italiane simbolo degli anni ’60, con un particolare occhio di riguardo alla nostra Mina.

Ogni brano verrà introdotto dai musicisti, al fine di coinvolgere maggiormente il pubblico presente, in un continuo scambio di impressioni e suggestioni musicali.

L’aperitivo sarà servito nel Cortile d’Onore di Palazzo Reale

Prenotazione obbligatoria su www.happyticket.it

Per info: palazzorealegenova@beniculturali.it