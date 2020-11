Da domani, sarà in radio e disponibile sulle piattaforme streaming CIVICO 37, il nuovo singolo del cantautore ZILIANI

“CIVICO 37” è una canzone che ricorda la funky-disco retrò ma che strizza l’occhio anche al mondo musicale moderno. La linea melodica della voce, invece, prende spunto dalla musica italiana degli anni Settanta.

«Civico 37 è un luogo sicuro, un miscuglio tra il Varnelli, Enzo Carella, una ragazza e un locale di Macerata. È la tipica serata di fine estate, dove due persone si incontrano, bevono un bicchiere e passano il tempo parlando di loro stessi – dichiara Ziliani – Il Varnelli crea una realtà un po’ distorta, nella quale il ragazzo non riesce a capire se si sente più attratto dalla ragazza o dal liquore appena scoperto. Tutt’ora cerca ancora di scoprirlo».

Marco Ziliani nasce nel 1995 a Riva del Garda. Inizia già a 12 anni a calcare i palchi dei locali del Trentino Alto Adige, terra a cui è da sempre molto legato. La musica è anche il suo lavoro di tutti i giorni: nel 2016 fa la sua prima esperienza di tecnico audio al Circolo Magnolia di Milano, per poi stabilirsi per due anni come fonico al Bloom di Mezzago (MI). Parallelamente inizia la sua esperienza da tecnico backliner, girando l’Italia con i tour di Cosmo, Calibro 35 eCalcutta. Polistrumentista, autore e compositore, nel 2018 comincia il suo progetto da solista “ZILIANI” pubblicando il singolo “Bar Franca”, brano dedicato all’omonimo bar di Arco (TN), punto di ritrovo di Marco e del suo gruppo di amici e musicisti. In poco tempo il brano raggiunge i 150.000 ascolti solo su Spotify raccogliendo il favore del pubblico di tutta Italia. Successivamente pubblica “Foro Boario”, canzone dedicata a un parcheggio di Arco (TN), luogo di ritrovo dei ragazzi e scenario di molte di queste storie. Nel 2020 vengono pubblicati i singoli “Piazza Vittoria” (connessione di due città significative per Marco, Genova e Bologna) e “Sabbioni Disco Italia”.