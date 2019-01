Wilson, 5 gennaio 1919: cento anni fa primo presidente Usa a Genova. Ripetere con Trump?

L’undici novembre 1918 a Compiégne in Piccardia (Francia settentrionale) fu firmato in un vagone ferroviario l’armistizio tra l’Impero tedesco e le potenze alleate.

A seguito della fine della Grande Guerra, il presidente Usa Woodrow Wilson decise di fare un viaggio in Europa e per la prima volta si recò anche in Italia.

Dopo la visita a Roma e prima di quella a Milano, il presidente Wilson fece tappa a Genova.

Era il 5 gennaio 1919. In una giornata di pioggia, il presidente trionfante fu accolto con entusiasmo anche nella nostra città. Rese omaggio ai monumenti dedicati a Cristoforo Colombo a Principe e Giuseppe Mazzini a Corvetto. L’Università di Genova, Facoltà di Giurisprudenza, lo nominò “dottore aggregato”. Il Comune gli conferì la cittadinanza onoraria.

Quest’anno è quindi il centenario della visita del primo presidente Usa nella città di Cristoforo Colombo. Trump as well as Wilson?Forse si potrebbe ripetere e celebrare l’evento con una visita di Donald.