Wally, la balena dal destino avverso volge al peggio: espira a fatica e rischia di morire. Avvistata a Ponza è diretta verso le coste di Santa Ponça, a sud-ovest di Maiorca.

La vita di Wally è appesa ad un filo. Pare che la balena, in queste ore, sia quasi agonizzante, stremata dalla fatica; Wally si sta trascinando sempre di più verso le coste di Santa Ponça, a sud-ovest di Maiorca.

La balena Wally, in passato era stato avvistato anche al largo delle coste italiane, a Ponza. Ora è giunta in Spagna dove forse terminerà la sua sventurata vita. Il Ministero dell’Ambiente e del Territorio ha chiesto ai cittadini di non avvicinarsi per vedere l’animale.

Il grande cetaceo è stato avvistato la settimana scorsa nella baia di Santa Ponza, ha spiegato il Servizio di Emergenza del Governo attraverso un messaggio sui social che include un video dell’animale che nuota lungo la costa.

La balena Wally , dalle ultima notizie sarebbe arrivata addirittura dalla costa della California, nell’Oceano Pacifico, ma sarebbe rimasta disorientata fino a raggiungere Santa Ponça. I tecnici del Consorzio per il recupero della fauna delle Isole Baleari (COFIB) ieri hanno esaminato da vicino la situazione.

Quella zona è ricca di hotel sul lungomare e decine di persone si sono avvicinate per vedere l’animale. La balena, a intervalli di pochi minuti, si solleva per respirare ma ormai le sue condizioni sono così difficili che il rumore della sua espirazione si avverte anche dalla riva.

Nuota molto lentamente, a ridosso del fondo, e non è spaventata dalle due barche (una di Save the Med e l'altra di Salvamento) che la sorvegliano da pochi metri di distanza.