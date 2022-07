Wall of Dolls in convegno a Genova con “Violenza di genere oggi: una questione solo di donne?” 7 luglio ore 18, Park Tennis Club di Via Zara.

Wall of Dolls in convegno per combattere e dire No alla violenza sulle donne.

“Silence is Violence: Summer Event”

La ONLUS Wall of Dolls torna il 7 luglio con il suo forte messaggio di sensibilizzazione.

Lo fa questa volta organizzando un convegno con lo scopo di riflettere insieme su questo importante tema che chiama in causa ciascuno di noi.

La violenza di genere è un fatto sociale, un avvenimento che coinvolge delle persone fisiche, concetto che non deve passare per scontato.

Persone che non sono distanti dalla nostra realtà e che noi tutti conosciamo come figlie, madri, amiche, vicine, zie… Sono donne che subiscono violenza solo per il loro essere DONNE.

Ecco perché è importante agire soprattutto a livello culturale tra le donne ma soprattutto tra gli uomini, diffondendo un nuovo modo di vedere la donna stessa.

Una meravigliosa creatura da preservare e rispettare, capace di donare la vita. Il lavoro continuo e capillare va fatto tra le persone portando testimonianze e riflessioni, ma anche per esempio sul linguaggio.

A partire dagli stereotipi e dai preconcetti, dall’uso improprio di terminologie o dalla scelta di usare il maschile anche per vocaboli che posseggono il femminile in italiano (come Sindaco/a – Magistrato/a e via dicendo).

Queste mancanze non fanno che aumentare il divario tra i generi, allontanandoci sempre più dal concetto di parità. Visioni, modi di vedere, abitudini che in alcuni soggetti a lungo andare possono scaturire in fenomeni di violenza (che sia essa fisica o psicologica).

Ecco perché Wall of Dolls agisce tra le persone, dai più ai meno giovani, per sollecitare ad un cambiamento sociale, un nuovo punto di vista. Ma soprattutto lo fa rivolgendosi a tutti, donne e uomini.

Da un recente report della Polizia di Stato: “Questo non è amore: nell’82% dei casi chi fa violenza su una donna ha le chiavi di casa”.

L’appuntamento è per giovedì 7 luglio dalle 18 presso il Park Tennis Club di via Zara 18 a Genova.

Il programma

Con inizio alle ore 18 a dare il via all’evento ci saranno Barbara Bavastro (Coordinatrice Wall of Dolls Liguria), Cristina Zunino (Vicecoordinatrice Wall of Dolls Liguria), Federica Messina (Responsabile Direttivo e Sportello d’ascolto).

Saranno presenti le autorità invitate: Simona Ferro (Assessora alle Pari Opportunità della Regione Liguria), Anna Palmieri (Presidentessa Municipio VIII Medio Levante di Genova).

Alle ore 18:30 si aprirà il convegno “Violenza di genere oggi: una questione solo di donne?”, moderato dal giornalista Dott. Mauro Boccaccio.

Interverranno il Dott. Francesco Cozzi (Ex Procuratore capo di Genova), il Dott. Arturo Sica (psicoterapeuta e fondatore di “White Dove”, la Dott.ssa Chiara Urci (psicoterapeuta di riferimento per Croce Rossa Genova e Wall of Dolls Liguria), l’Avv.ssa Lorenza Rosso, una rappresentante per entrambi i centri antiviolenza del territorio (Centro Antiviolenza Mascherona e Centro per non subire Violenza).

Intorno alle ore 20 si svolgerà un incontro di tennis goliardico con 4 insegnanti del Park Tennis in abiti femminili per riflettere insieme sugli stereotipi di genere.

Per concludere la serata alle ore 20:30 circa un buffet accompagnato dalla musica dei London Valour e una gradevole sorpresa per tutti gli ospiti.

Evento organizzato da Wall of Dolls Genova ONLUS in collaborazione con Park Tennis Club.

Con il patrocinio di Regione Liguria, Centro per non subire Violenza, White Dove, Centro Antiviolenza Mascherona, Comitato Carta dei Diritti della Bambina.

E con il sostegno di Gaby Fein, Montaldo, Grimaldi, Profumeria Damiani, Profumeria Calere, Chiara Corica Gioielli, Tipinifini Women, Habitat, Fabio Ferrando, 2M, Il giardino di Mara, Francesca Fiore, Eh Già, Sbraccia.

Maggiori info

Coordinatrice Wall of Dolls Liguria Dott.ssa Barbara Bavastro: barbara_bavastro@yahoo.it / 3455402885.

Vicecoordinatrice Wall of Dolls Liguria Avv. Cristina Zunino: zunino@zuninopicco.com / 3474355072

Referente dell’evento al Park Tennis Federica Messina: chicca71@icloud.com / 3493457013

Sportello d’ascolto Liguria: 3756700767

WALL OF DOLLS

Installazione permanente ideata e voluta da Jo Squillo, nata a Milano e poi ricreata in diverse città d’Italia tra cui Genova dove nasce nel 2016 a ridosso di Piazza de Ferrari per volontà e collaborazione tra Jo Squillo, Wall of Dolls ONLUS, Regione Liguria, Comune di Genova e Ordine degli Infermieri di Genova OPI.

Negli anni questa installazione di forte impatto ha suscitato sempre più interessi e ha visto sempre più figure coinvolte: università, istituzioni, associazioni, servizi, studenti, cittadini; tutti uniti da un obiettivo comune dire No alla violenza contro le donne.

Gli eventi in piazza hanno uno scopo trasversale:

attraverso l’arte, la musica e lo spettacolo si crea sensibilizzazione, si fa rete, si informa sulle prese in carico, si parla a tutta la popolazione (soprattutto ai giovani) e si utilizza un linguaggio universale favorendo una presa di coscienza.

A Genova Wall of Dolls è presente presso una sua sede sita in Via Aurora 8R, Boccadasse.