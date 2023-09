Voxonus Festival, il 5 settembre duo all’oratorio di Albissola Marina

Sarà l’ultima data albissolese del festival ideato dall’Orchestra Sinfonica di Savona. Sabato 9 settembre Vivaldi protagonista a Sassello. Domenica 10 concerto al Santuario di Savona

Martedì 5 settembre alle 21.15 Voxonus Festival presenta ad Albissola Marina il concerto “Fuga dalla realtà… il Piano B” eseguito dal duo Bassi-Solinas (Hilary Bassi, pianoforte; Eugenio Solinas, violoncello).

L’appuntamento è all’oratorio di San Giuseppe, come di consueto per il festival dell’Orchestra Sinfonica di Savona, che preannuncia l’ultima tappa in Riviera prima di spostarsi a Sassello, il 9 settembre, con il concerto dell’ensemble Voxonus “Vivaldi, che passione!” in occasione della Festa dell’Amaretto. Il concerto di martedì è realizzato, tra gli altri, con il sostengo e in collaborazione di Ministero della Cultura, Regione Liguria, Comune di Albissola Marina e Fondazione De Mari.

Il programma

Due tra i più giovani interpreti del Voxonus giocano con il simbolo della perfezione, il numero tre. La “Fuga” è intesa come fil rouge che collega tre capolavori dei tre più importanti compositori tedeschi Bach, Beethoven e Brahms (le celebri tre B, da cui l’ispirazione per il titolo). Un viaggio, anzi una fuga, nella storia della musica: un crescendo compositivo tra le generazioni ‘d’oro’, partendo dal padre della musica, Bach, che viene omaggiato dai due compatrioti con due fughe in perfetto stile barocco, ma con un linguaggio che proietta al futuro, al romanticismo e oltre.

I protagonisti

Hilary Bassi suona regolarmente in varie formazioni cameristiche, esibendosi in Italia, Belgio, Francia, Slovacchia e Russia. Specializzata nel repertorio per ottoni, diventa pianista accompagnatore di riferimento per diversi musicisti di orchestre di levatura nazionale. Nel 2009 forma il Duo Di Mario – Bassi con il trombonista Diego Di Mario. Premiato al “Concorso Internazionale Carlo Mosso”, Eugenio Solinas collabora per alcuni anni con l’Orchestra Filarmonica di Torino. Nel 2013 inizia un nuovo percorso di studi negli Stati Uniti ed è a San Francisco che perfeziona lo studio di violoncello moderno e violoncello barocco. In California partecipa ad importanti festival musicali come Valley of the Moon Music Festival e American Bach Soloists Academy. Rientrato in Italia dà vita al “Quartetto Lichnowsky”. Dal 2021 è violoncellista del Voxonus Quartet.

Il Festival

Voxonus Festival è la rassegna di musica barocca dell’Orchestra Sinfonica di Savona. Un circuito di 60 concerti, 22 location e più di 30 interlocutori pubblici e privati che si svolge da giugno a dicembre. Il brand Voxonus nasce in Liguria nel 2011 all’interno del progetto sette-ottocentesco Academia di musici e cantori, ma di lì a poco si sviluppa anche in Piemonte con il format Dalle Alpi al Mare, diventando uno degli appuntamenti più attesi. Il brand si sviluppa in sinergia con i territori, dando vita a narrazioni storico-culturali che ne esaltano l’idea originale: riscoprire la classicità musicale per guardare al futuro.

Ingresso gratuito.

Il calendario completo è disponibile sul sito www.orchestrasavona.it