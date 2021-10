Voltri, sversamento di gasolio nel rio San Giuliano

I vigili del fuoco hanno sistemato delle panne assorbenti in modo che il gasolio non finisca in mare

Ieri sera i vigili del fuoco sono intervenuti a Voltri in seguito ad uno sversamento di gasolio nel rio San Giuliano.

Sul posto è intervenuta la squadra di Multedo insieme al nucleo speciale NBCR, Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico.

Dalle prime verifiche effettuate sembrerebbe che lo sversamento avrebbe avuto origine da opere di demolizione di uno stabilimento in disuso da decenni che hanno coinvolto il serbatoio del prodotto. I pompieri hanno posizionato delle panne per delimitare e contenere la perdita nel rio in modo da impedire la dispersione in mare.