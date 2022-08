Voltri, lascia i figli in spiaggia per andare a bere: denunciata

Si tratta di una turista di Pavia in Liguria

Una giovane mamma avrebbe lasciato in spiaggia a Voltri i suoi tre figli per andare al bar con un amico.

Secondo quanto riporta Il Secolo XIX, la giovane mamma avrebbe infatti lasciato in spiaggia, senza che nessuno li controllasse, i suoi figli di 2, 3 e 5 anni per diverse ore per poi tornare sull’arenile ubriaca.

Alcune persone presenti, dopo essersi accorti che i bambini giravano indisturbati in spiaggia senza che nessuno li controllasse, hanno deciso di allertare i carabinieri.

Nel momenti in cui è tornata, la giovane donna sarebbe stata insultata dagli altri bagnanti con i carabinieri che l’hanno denunciata con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

I bambini sono stati affidati dal tribunale per minorenni ad una struttura del centro di Genova.

La donna, una turista di Pavia in Liguria per una vacanza, alla notizia che le avrebbero tolto i figli ha reagito aggredendo verbalmente e fisicamente i militari. Per questo è stata denunciata, inoltre, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.