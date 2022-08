Sanremo, inaugurato point elettorale della Lega

E’ stato inaugurato oggi, mercoledì 24 agosto, il point elettorale della Lega a Sanremo, in via Manzoni al civico 27. Taglio del nastro con Edoardo Rixi, Alessandro Piana e Flavio Di Muro, candidati alle prossime elezioni del 25 settembre.

“Al via la campagna elettorale della Lega basata su iniziative di piazza – dichiarano a margine dell’evento i tre candidati – per dare lo sfratto alla sinistra e a quelle compagini che non mettono al primo posto i bisogni e i diritti degli italiani. Al point offriamo supporto e ascolto per operare come sempre sulle istanze dei cittadini nell’ottica della salvaguardia del lavoro, delle nostre imprese e di uno sviluppo economico sostenibile che non lasci la Liguria in coda alle logiche nazionali, restituendole la posizione di primo piano che le spetta. La Lega è pronta, a disposizione di tutti per approfondire il programma elettorale e quello che abbiamo realizzato in questi anni. Ringraziamo i volontari, i presenti e la coalizione che ha partecipato, a dimostrazione del suo supporto e della volontà di agire per un unico risultato: il bene della Liguria”.