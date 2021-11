Arriva la seconda edizione di “Dritto & Rovescio”.

Il progetto di solidarietà “Dritto & Rovescio” è stato avviato lo scorso anno dall’Associazione 50&Più Genova. L’iniziativa ha avuto un grande successo e molte adesioni. L’anno scorso le signore del gruppo hanno confezionato più di centocinquanta capi in maglia di lana. Fatti rigorosamente a mano. Lavori poi, sono stati consegnati al parroco di Sturla Don Valentino Porcile, che ha provveduto, a farli giungere alle persone che ne avevano bisogno.

Grazie all’ impegno delle volontarie della Caritas i lavorati sono stati distribuiti. Quest’anno la consegna dei capi avverrà martedì 21 dicembre alle ore 15.30 sul sagrato della Chiesa della Santissima Annunziata, alla presenza di don Valentino.



«Non dubito che anche in questa edizione si confermerà la grande generosità delle nostre socie – dice Brigida Gallinaro, presidente di 50&Più Genova. – Molte volontarie stanno già lavorando al confezionamento di golfetti, sciarpe e cappelli, con la certezza di portare un sorriso in chi è in affanno». Per ulteriori informazioni e le consegne scrivere a 50epiu.ge@50epiu.it o telefonare ai numeri 010/543042-5530352.

Storia dell’associazione 50&Più.

Il gruppo si è formato nel 1974. E’ un’Associazione libera, volontaria e senza fini di lucro. Opera per la rappresentanza sindacale, la tutela e l’assistenza dei propri soci a sostegno dell’invecchiamento attivo, dell’affermazione e della valorizzazione del ruolo della persona anziana.

Aderente a Confcommercio – Imprese per l’Italia, e forte di 330mila iscritti, 50&Più è diffusa con sedi provinciali e zonali su tutto il territorio nazionale. Conta anche 29 sedi in 10 Paesi del mondo. www.spazio50.org.

Informazioni sull’associazione telefonare : Associazione 50&Più Genova, via XX Settembre 40/5 Tel. 010/543042-5530352