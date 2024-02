Volontari Croce Rossa ripuliscono le spiagge di Portovenere dai rifiuti

Portovenere – Nella continua lotta contro l’abbandono dei rifiuti che minaccia l’ambiente, la Croce Rossa della Spezia è particolarmente attiva.

In questa occasione, i giovani volontari della CRI spezzina, in collaborazione con il Comune di Portovenere, hanno dedicato il loro tempo alla pulizia delle spiagge dell’Olivo e delle Terrazze. Queste azioni, parte delle iniziative di tutela ambientale della Croce Rossa, mirano a sensibilizzare la comunità sull’importanza della cura degli spazi comuni.

Le spiagge dell’Olivo e delle Terrazze a Portovenere sono state oggetto di un’importante operazione di pulizia promossa dalla Croce Rossa della Spezia e supportata dal Comune locale. Questo evento si inserisce in una serie di iniziative volte a contrastare il fenomeno dilagante dell’abbandono dei rifiuti, dimostrando con l’esempio che la responsabilità della pulizia ambientale è di tutti.

Il sindaco di Portovenere, Francesca Sturlese, ha accolto con entusiasmo questa iniziativa, sottolineando l’importanza di educare la cittadinanza, soprattutto i giovani, al rispetto dell’ambiente e alla lotta contro l’inquinamento delle spiagge e del mare.

Il presidente della Croce Rossa spezzina, Luigi De Angelis, ha espresso la soddisfazione per il continuo impegno nel difendere l’ambiente e ha evidenziato il valore aggiunto dell’azione svolta dai giovani volontari. Questo gesto non solo contribuisce alla pulizia delle spiagge, ma rappresenta anche un esempio educativo per le generazioni future, promuovendo comportamenti rispettosi dell’ambiente.

L’iniziativa della Croce Rossa della Spezia e dei giovani volontari testimonia l’importanza dell’azione concreta nella tutela dell’ambiente. Attraverso queste operazioni di pulizia e sensibilizzazione, si spera di creare una maggiore consapevolezza nella comunità sulle conseguenze dell’abbandono dei rifiuti e sull’importanza di preservare le nostre spiagge e il nostro mare.