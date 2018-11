Volley, vittoria per la Normac contro Almenno

Sabato 24 novembre al PalaMaragliano di Genova Prato vittoria importante per la Normac AVB che conquista tre punti importanti per la classifica, ma soprattutto per il morale. Il coach Paolo Repetto schiera Martina Montedoro in palleggio, Ramona Valchierai opposto, Aurora Montedoro e Giulia Lavagna bande; Stefania Ranghetti e Vittoria Farina centrali e Silvia Bulla libero.

Partenza sprint della Lemen ma la Normac piano piano entra in gioco conclude la rimonta sul 20 pari e vince con il minimo margine 25 a 23. Secondo set fotocopia del primo e risultato invertito: 25 a 23 per le bergamasche.

Terza frazione con le lombarde che partono fortissimo e le ragazze genovesi che soffrono ma tengono il campo, recuperano e vanno a vincere nettamente 25 a 17. Galvanizzata dal set vinto la squadra del Presidente Carlo Mangiapane, dopo un iniziale equilibrio, si avvantaggia, vince 25 a 19 e porta a casa i 3 punti in palio.

Il Presidente Mangiapane, sceso in campo a complimentarsi con lo staff tecnico e la squadra, dichiara “Sono molto soddisfatto del risultato positivo e della prestazione della squadra; ho visto le ragazze molto determinate che nei momenti difficili non si sono mai perse d’animo. Bene, continuare così!”. Per tutta la settimana il Presidente è stato molto vicino alla squadra e questo ha certamente aiutato e dato un grande stimolo a tutte le ragazze.

“La squadra ha reagito – afferma il coach Paolo Repetto – avvalorando quanto detto di un potenziale che, di partita in partita, conferma il valore di queste atlete; un plauso speciale – continua Repetto – per la battuta e l’attacco”.

“Finora eravamo state sempre lì per un risultato positivo – sono le parole della capitana Stefania Ranghetti – ma ci è sempre mancata un po’ di grinta; questa sera abbiamo finalmente fatto vedere cosa può fare questa squadra”.

Prossimo impegno sabato 1 dicembre, in trasferta, per affrontare la capolista Busa-Foodlab Gossolengo (PC).

Risultato finale: NORMAC AVB (GE) – LEMEN VOLLEY ALMENNO (BG) 3 – 1

(25/23 – 23/25 – 25/17 – 25/19)

