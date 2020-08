Violazione misure anti covid, chiusa la Kava a Bergeggi

Oltre alla discoteca chiusura anche per due locali a Spotorno

La Kava, una discoteca di Bergeggi, nel savonese, è stata chiusa per 5 giorni con provvedimento del questore per violazione delle normative anti covid. Il provvedimento è stato firmato questa questa mattina.

Oltre alla chiusura della nota discoteca che era nell’aria dopo le lamentele dei residenti e le preoccupazioni del sindaco per gli assembramenti, sono stati chiusi anche il bar Excelsior e il pub Lord Nelson di Spotorno. Tutti questi locali, quindi, salteranno ferragosto.

Le chiusure sono scattate in seguito ai controlli effettuati, ieri sera, dai poliziotti della Questura di Savona, che hanno effettuato un servizio straordinario nei locali pubblici, finalizzato alla verifica del rispetto delle norme anti covid.

Proprio in una nota della Questura, che precisa come i controlli proseguiranno, si legge: “Nel corso del servizio, gli agenti hanno rilevato irregolarità nel rispetto delle misure anti-covid sia dei clienti che dei gestori, in tre locali nelle zone di Spotorno e Bergeggi, che hanno portato alla chiusura per 5 giorni degli stessi, come previsto dalla normativa. I servizi proseguiranno nei prossimi giorni anche in altre zone della provincia, con l’obiettivo di garantire il divertimento e la movida, in condizioni di sicurezza”.