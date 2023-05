L’intervento dei vigili del fuoco

Ieri sera, poco dopo la mezzanotte, a San Bernardo di Sestri Levante, è scoppiato un incendio in un’abitazione.

Le fiamme si sono sviluppate, per cause ancora in via di accertamento, nel ripostiglio di un’abitazione in località Villa Fontane.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Chiavari che sono riuscite a domare le fiamme.

Tre persone presenti nell’abitazione sono state soccorse dal personale del 118 e dai militi della Croce Rossa di Riva Trigoso.

A scopo precauzionale sono stati ricoverati presso l’ospedale di Lavagna.