Video | Rallentamenti, la protesta arriva anche in Liguria?

La rivendicazione su Telegram

In Liguria non bastano i cantieri a generare traffico e rallentamenti.Questa mattina, oltre al normale traffico generato dai cantieri, perennemente presenti sulle tratte autostradali liguri, sembra siano intervenuti gruppi di automobilisti che, per protestare contro il Green pass, hanno rallentato la circolazione autostradale.

In particolare i rallentamenti, come viene rivendicato su un canale Telegram, sarebbero avvenuti intorno alle 10- 10.30 sulla A10 Genova Ventimiglia, sulla A10 sul Viadotto Genova San Giorgio in direzione Genova, sempre sulla A10 in prossimità di Varazze e sull’A26 Genova Voltri-Gravellona Toce all’intersezione con la A10.

Testimonianza sarebbero due snapshot delle webcam della società Autostrade ed un video.

1 di 2

Nel video (ripreso da Telegram) due automobilisti attraversano il raccordo che passa sopra il ponte e porta in A7, riprendono il traffico sottostante e dicono “Guardate che siamo riusciti a fare in due in venti minuti. Ok?!”

Ieri, invece in Liguria si erano verificati due incidenti con mezzi pesanti. Uno in A10 dove un tir è entrato in contatto con un’auto e l’altro in A7, dove un mezzo pesante era finito contro un muro.

Il video

Il traffico aggiornato sulla rete autostradale: https://www.autostrade.it/it/traffico-in-real-time