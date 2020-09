Vicesindaco di Alassio Galtieri risultato negativo al Covid-19

Aveva abbassato la mascherina durante un incontro col direttore dei Salesiani Don Giorgio Colajacono

A conferma delle attese, il tampone effettuato ieri mattina dal Vicesindaco Angelo Galtieri è risultato negativo al Covid-19.

Il vicesindaco di Alassio si era volontariamente sottoposto al test dopo la notizia del ricovero e della positività del direttore dell’Istituto dei Salesiani, Don Giorgio Colajacono.

“Durante le celebrazione per il 150° dell’Istituto Salesiano di Alassio, avevo abbassato la mascherina per scattare una foto insieme al Direttore dei Salesiani. Di qui la decisione di sottopormi al test a titolo cautelativo per rispetto ai coleghi di giunta, dei collaboratori in Comune e dei miei famigliari”.