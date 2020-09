Spezia, i controlli alla riapertura delle scuole in città

In merito all’inizio delle lezioni in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado della Spezia, fin dalle ore 07.00 personale della Questura, in coordinamento con le altre forze di Polizia e la Polizia Municipale, così come disposto in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica il 21 settembre a cui avevano preso parte anche la Dirigenza dell’Ufficio Scolastico Regionale ed i vertici di A.T.C., ha assicurato controlli volti a disciplinare i flussi degli studenti in entrata agli istituti scolastici.

In coordinamento con la sala operativa dell’ATC, per l’attivazione di eventuali corse aggiuntive e dei servizi all’utenza dispiegati sul territorio, è stata riposta particolare attenzione alle fermate dei mezzi pubblici più frequentate dagli studenti, soprattutto in quelle di interscambio e in quelle in prossimità dei plessi scolastici maggiori, ove la possibilità della formazione di assembramenti è più concreta, visto il maggior numero di frequentatori presenti per raggiungere o lasciare i singoli istituiti.

Nel corso del servizio non sono state rilevate criticità, in quanto tutti i presenti, adulti e ragazzi e familiari per i più piccoli, sono risultati in ordine col rispetto delle misure di prevenzione in quanto tutti provvisti di mascherina, correttamente indossata, solo in alcuni casi è stato rinnovato l’invito a tenere il distanziamento interpersonale.

I servizi che proseguiranno nei prossimi giorni, sono tuttora in atto per concorrere nel disciplinare il deflusso.