Viareggio, Preziosi: Bravi, ora l’ultimo passo in finale

E ora tutti concentrati per cercare il… bis. Il presidente Enrico Preziosi ha già vinto una volta il Torneo di Viareggio. Fu nel 2007 e diede il via a un autentico filotto, di lì a poco, per la squadra Primavera: Coppa Italia, scudetto e 2 volte la Supercoppa Italia. Al termine della semifinale vinta dal Genoa contro il Parma (3-2) a Forte dei Marmi, il ‘Pres’ si è andato a complimentare con la squadra nello spogliatoio ricevendo un fragoroso applauso. “Sarebbe una grandissima soddisfazione per tutti i genoani vincere ancora. Ragazzi oltre che bravi, siete stati capaci di soffrire. Il Parma si è dimostrato una squadra difficile nel primo tempo. Poi la qualità superiore di alcuni, tra cui Cleonise, è emersa in maniera chiara. Peccato per i due errori costati i gol. Ci siamo un po’ disuniti, ma nella ripresa abbiamo dimostrato di essere superiori e la vittoria è giusta”.