Viadotto Bisagno, Piana: Aspi si renda disponibile per soluzioni indicate dai residenti

“E’ successo di nuovo. Oggi dal viadotto Bisagno in A12, dove continuano i lavori infiniti di manutenzione, sono caduti alcuni pezzi di lamiera che solo per miracolo non hanno colpito nessuno nella sottostante via delle Gavette.

Gli abitanti della zona non possono continuare a vivere con questo pericolo sulle loro teste e la sicurezza delle famiglie viene prima di tutto.

Pertanto, occorre che la questione venga affrontata con la massima urgenza: è necessario che i vertici di Autostrade si attivino per mettere in assoluta sicurezza il cantiere, oltre a rendersi disponibili al tavolo del Programma regionale di intervento strategico (P.r.i.s.) e nelle sedi opportune in modo tale da mettere a disposizione degli alloggi alternativi o trovare altre idonee soluzioni secondo quanto indicato dai residenti”.

Lo ha dichiarato il presidente della III commissione regionale Attività produttive e consigliere regionale Alessio Piana (Lega).

Cadono lamiere dal Viadotto Bisagno in A12, la rabbia dei residenti | Video