Via Santa Tecla, 20enne genovese arrestato per droga dai carabinieri

La scorsa notte in via Santa Tecla, la pattuglia della Stazione Carabinieri di Ge-San Fruttuoso, in servizio preventivo per l’uso e lo spaccio di droghe, ha fermato l’auto di 20enne studente genovese, che è stato trovato in possesso di 4 involucri contente oltre 4 grammi di “hashish” e più di 300 euro in contanti.

Perquisita anche la sua abitazione, i militari hanno poi trovato altri circa 20 grammi della stessa sostanza stupefacente, un bilancino di precisione, un coltello a serramanico e un grinder.

Pertanto, il giovane è stato arrestato per “spaccio di sostanze stupefacenti”.

Droga e denaro sequestrati.