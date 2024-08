Via Napoli, 32enne aggredisce padre e carabinieri: bloccato e TSO

Momenti di tensione ieri in Via Napoli a Genova, dove 32enne, affetto da patologie psichiche, ha aggredito violentemente il padre di 63 anni che si era rifiutato di accontentare il figlio nell’ennesima richiesta di denaro.

La situazione stava per degenerare, ma l’immediato intervento dei Carabinieri di Ge-San Teodoro, impegnati in un servizio di controllo del territorio in quella zona, ha evitato il peggio.

I militari sono infatti intervenuti a difesa del padre 63enne, ma sono stati aggrediti dal figlio 32enne con estrema violenza con pugni, calci e morsi.

I carabinieri hanno quindi utilizzato lo spray urticante, immobilizzando l’aggressore.

Il giovane è stato poi trasportato al pronto soccorso, dove è stato ricoverato in TSO per il grave stato di alterazione psichiatrica ed è stato denunciato per lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.