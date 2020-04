Via Mura degli Zingari, rubano scooter: genovese e romeno presi dai carabinieri

La scorsa notte i carabinieri della Stazione dell’Arma di Ge- San Teodoro e Scali, di pattuglia in via Mura degli Zingari, hanno bloccato un genovese e un romeno che in flagranza del reato di “concorso in furto aggravato” stavano rubando uno scooter, regolarmente parcheggiato, di proprietà di un 38enne abitante in zona.

Entrambi i malfattori hanno 24 anni e sono gravati da pregiudizi di polizia.

Durante la perquisizione, sono stati trovati in possesso di numerosi attrezzi allo scasso e nella disponibilità del romeno è stata trovata anche una dose di “ketamina”.

Il mezzo recuperato sarà restituito al legittimo proprietario.

Gli arrestati sono stati rinchiusi carcere di Marassi.