Via Jori, allaccio abusivo a centralina Enel: 49enne genovese denunciato per furto

Ieri un equipaggio del Nucleo Radiomobile, in via Jori a Genova, ha identificato e denunciato in stato di libertà per “furto di energia elettrica” un 49enne genovese, gravato da pregiudizi di polizia.

Secondo gli accertamenti dei carabinieri, il 49enne aveva allacciato abusivamente dei cavi elettrici alla centralina condominiale presente nel pianerottolo del palazzo collegandoli al suo alloggio, come riscontrato dai tecnici dell’Enel.

I carabinieri sono intervenuti su segnalazione della società che gestisce la linea elettrica.