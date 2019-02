Via Gramsci, senegalese lasciato fuori poi non si presenta a polizia giudiziaria: arrestato

Ieri in via Gramsci i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Genova Centro, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale, hanno arrestato un senegalese di 20 anni, senza fissa dimora, con pregiudizi di polizia e mai rimpatriato.

L’africano era riuscito a evitare il carcere per alcuni reati legati allo spaccio di droga, ma era stato sottoposto all’obbligo della presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria.

Il provvedimento è scaturito dalle violazioni prescritte imposte.

Il 20enne è stato quindi preso e rinchiuso a Marassi.