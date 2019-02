Via Buranello, barista di Sant’Olcese alla guida in stato di ebbrezza alcolica: denunciata

Ieri i carabinieri di nucleo Radiomobile, al termine di accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per “guida in stato di ebbrezza alcolica” una barista 33enne di Sant’Olcese.

La giovane è stata fermata alla guida della sua auto in via Buranello a Sampierdarena perché protagonista di un sinistro stradale che per fortuna ha coinvolto solo veicoli in sosta.

Dopo che era andata a sbattere contro le auto, la barista è stata sottoposta al test dell’etilometro ed è risultato avere un tasso alcolemico di g/l 1,86.

Pertanto, le veniva ritirata la patente. Mentre l’auto è stata affidata a una persona di fiducia.