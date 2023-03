Vento forte, chiuso terminal Psa. Le criticità in autostrada

In seguito al vento forte che continua a tormentare Genova, da ieri sono state sospese, a livello di sicurezza, le operazioni al Terminal Psa di Pra’.

Problemi per il traffico anche in autostrada per il mancato assorbimento dei mezzi pesanti e non solo.

Tutte le criticità sulle autostrade della Liguria intorno al nodo genovese alle ore 10.00

sulla A10 viene segnalata una coda in uscita al casello di Genova Pra’ per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia tra Voltri e Varazze, dal Km 12.6, in entrambe le direzioni, divieto di transito per telonati, furgonati e caravans tra Bivio A10/A26 Trafori e Varazze per vento forte.

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, vento forte tra Voltri ed Ovada tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Ovada.

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra Voltri ed Ovada, prevista Neve tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Ovada

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, al Km 0 in direzione Genova Voltri, coda su Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia provenendo da Gravellona Toce verso Genova per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra Voltri e Masone, coda di 1 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra Masone e Voltri, dal Km 14 in direzione Genova Voltri, coda di 2 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori.

Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia, dal Km 26.8 in direzione Genova, coda di 4 km tra Varazze e Bivio A10/A26 Trafori per lavori.

Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova, prevista Neve tra Vignole Borbera e Busalla.