Vendita farmacie, Crivello: giunta Bucci privilegia business rispetto a valenza sociale

“Si tratta di una scelta politica. L’assessore Matteo Campora, ha così motivato ieri, in

Consiglio Comunale, la decisione di vendere in blocco, ad un privato, le otto farmacie

comunali. Dinnanzi a tale risposta, imbarazzante e priva di argomenti, abbiamo ribadito che è una

decisione sbagliata, che non va perseguita perché le farmacie comunali sono attività

sane, con un conto economico in equilibrio e che dopo gli investimenti di questi ultimi anni,

sono state valorizzate ed hanno accresciuto la qualità del servizio ed il ruolo di presidio sociale”.

Lo ha dichiarato oggi il capogruppo comunale ed ex assessore della giunta Doria Gianni Crivello.

“Le farmacie comunali – ha aggiunto Crivello – sono un bene da preservare a tutela di tutti i cittadini, mantenerle

pubbliche è importante anche perché si salvaguardano le professionalità esistenti, 43

lavoratrici e lavoratori che nel corso di questi anni sono divenuti punti di riferimento nelle

varie realtà territoriali, grazie alle loro competenze e al rapporto positivo costruito con i

genovesi.

Voler perseguire la vendita, significa danneggiare i cittadini e i lavoratori, motivare

l’alienazione come una scelta politica irreversibile non fa che confermare che siamo

dinnanzi ad un obbiettivo esclusivamente economico finalizzato a fare cassa.

Una giunta che privilegia il business rispetto alla valenza sociale!”.