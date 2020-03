Vela Scuola: il programma della I-Zona

La I-Zona, insieme ai Circoli, programma le attività del Progetto Vela Scuola per il 2020.

Già dall’inizio dell’anno scolastico, la FIV ha rinnovato l’accordo con il MIUR ed è pertanto possibile dare avvio alla procedura online per l’inserimento delle scuole partecipanti ed il tesseramento degli allievi.

“Le modalità sono quelle dell’anno precedente. E’ sufficiente una lettera di adesione della scuola ed inserirla on line. Non appena verrà data l’approvazione, sarà possibile passare all’inserimento dell’anagrafica degli allievi” afferma Marcella Ercoli, responsabile del progetto per I-Zona. Le modalità di realizzazione del Progetto possono essere le più diverse in base all’età degli allievi, alla disponibilità di tempo e di risorse e alla logistica. “La cosa importante è promuovere il nostro bellissimo sport e raggiungere la massima diffusione sul territorio per dar modo a tutti i giovani di conoscere e perpetuare le tradizioni marinaresche della nostra Liguria” prosegue Ercoli.

Gli allievi aderenti al Progetto potranno inoltre partecipare al concorso “un poster per la Primavela”. Per partecipare al concorso gli interessati dovranno far pervenire, tramite la propria Scuola, gli elaborati realizzati su fogli del formato 35 x 50 cm. (pena l’esclusione) alla Segreteria Generale della Federazione Italiana Vela, Piazza Borgo Pila 40 – 16129, Genova, entro e non oltre il 30/4/2020. Gli elaborati in formati diversi e senza indicazione di un nominativo ed un recapito telefonico sul retro non saranno presi in considerazione.

Una commissione paritetica MIUR – FIV, composta da quattro membri, sceglierà i due lavori vincitori (uno per la classe Optimist e uno per la classe Techno 293) che, opportunamente impaginati, saranno adottati come poster ufficiale della manifestazione Coppa Primavela 2020.

I due vincitori, accompagnati da un solo genitore e dall’insegnante che ha promosso e avuto cura del concorso (o da un rappresentante dell’Istituto di appartenenza), saranno ospiti della FIV per l’edizione 2020 della Coppa Primavela, mentre agli Istituti scolastici degli alunni premiati verrà consegnata una targa ricordo.

I Giochi Sportivi Studenteschi organizzati anche quest’anno dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale e le Federazione possono essere il giusto completamento alle attività svolte nelle scuole e daranno modo agli allievi delle secondarie di I grado di confrontarsi nella fase Regionale che si terrà il 29 aprile presso la LNI di Genova Sestri.

Gli equipaggi selezionati e composti da 4 alunni potranno partecipare alla fase nazionale che si terrà a Giulianova in Abruzzo nel mese di maggio

Analogamente il Torneo Ravano, che da alcuni anni ha visto l’inserimento della vela, potrà far divertire gli allievi della scuola Primaria che hanno partecipato al progetto Vela Scuola e che potranno approcciarsi alle prime regatine.

Il 2019 ha visto circa 30 circoli realizzare con modalità varie il Progetto Vela Scuola presso le scuole primarie e secondarie del territorio per un totale di 4511 cadetti, 641 juniores e 14 seniores. “Di questi circa la metà sono stati nuovi tesseramenti e quindi nuove classi e nuovi alunni coinvolti mentre i restanti sono stati rinnovo – afferma ancora Marcella Ercoli – Questo grande lavoro svolto dai Circoli ha visto la I zona primeggiare non solo nel numero di allievi tesserati Vela Scuola ma conseguentemente anche nel numero di allievi di Scuola Vela che ha raggiunto le 2356 unità con maggior affluenza proprio nei circoli con un maggior numero di tesseramenti Vela Scuola. Pertanto, siamo sicuri di poter contare sull’entusiasmo e la passione con le quali i Circoli hanno lavorato in questi anni per far si che in I zona i numeri dei partecipanti a questo sport continuino a crescere e dare sempre più forza e voce al nostro movimento anche presso le sedi Istituzionali”.