Varese Ligure, ciclista trovato a terra in stato confusionale: è grave

Soccorso, è stato portato al San Martino in elicottero

In mattinata un ciclista trentenne è stato trovato, in stato confusionale, a terra sulla provinciale 566, in località Ponte della Macchia a Varese Ligure, in Val di Vara.

L’uomo presenta diverse ferite e fratture e non ha saputo raccontare che cosa gli sia accaduto.

L’allarme è stato dato da alcuni automobilisti che hanno notato l’uomo a terra non distante dalla sua bicicletta.

Sul posto sono arrivati il 118 di Lavagna con l’automedica e i volontari della Croce di San Pietro Vara, oltre ai carabinieri.

I soccorritori, dopo aver stabilizzato il ferito, hanno ritenuto necessario richiedere l’intervento dell’elicottero dei Vigili del fuoco per un aggravamento dello stato di salute.

Il trentenne è stato trasferito in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.

I militari, in attesa che l’uomo riesca a ricordare quanto è successo, hanno avviato le indagini del caso per capire se il ciclista sia caduto accidentalmente in modo autonomo, oppure sia stato vittima di un mezzo pirata.