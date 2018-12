Valpolcevera, nuovo ponte sarà costruito da Salini-Impregilo con Fincantieri: costo 202 milioni

Il nuovo ponte in Valpolcevera sarà costruito da Salini-Impregilo insieme a Fincantieri. Il progetto sarà eseguito da Italferr sull’idea dell’architetto genovese Renzo Piano.

Lo ha annunciato oggi a Palazzo Tursi il sindaco di Genova e Commissario per la ricostruzione Marco Bucci.

L’ufficializzazione è arrivata anche sul sito web della Struttura commissariale di governo con la pubblicazione del decreto numero 19.

Secondo quanto riferito, il nuovo viadotto costerà 202 milioni al netto dell’Iva. La cordata di aziende è disponibile a costituire un’unica struttura giuridica.

Secondo il piano del Commissario Bucci il nuovo ponte dovrebbe essere pronto entro al fine del 2019 “anche se per quella data non sarà accessibile al traffico”.

Nuovo ponte senza stralli, si reggerà su pile. Bucci: solido, bello e funzionale

Cimolai Spa, una delle altre aziende che si era offerta per la ricostruzione, ha annunciato che non presenterà ricorso “per puro spirito di servizio al Paese e per non ostacolare la ricostruzione tale da aprire al traffico l’infrastruttura entro natale 2019”.