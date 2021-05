Questa sera, intorno alle 19.30, il Comando Provinciale VVF Savona è intervenuto a Vado Ligure in via Ciocchi per un incidente stradale che ha visto coinvolto un mezzo furgonato che, per cause sconosciute, è uscito di strada saltando il guardrail ed andando a sbattere contro un tubo di sfiato della Rete Gas.

Immediato è stato l’intervento della Squadra 11 proveniente dalla Centrale che ha messo in sicurezza l’area, successivamente è stato reso necessario l’intervento dell’autogru proveniente sempre dalla Centrale per la rimozione del veicolo incidentato.

Sul posto anche il 118, i Carabinieri e personale della ReteGas.