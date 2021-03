Vaccino, Becchi attacca Tg1: zero morti in UK? Notizia falsa, 502 decessi

“Il Tg1 della Rai ha dichiarato che nel Regno Unito non ci sono morti a causa della vaccinazione anti Covid. Questa notizia è falsa. I dati comunicati dal Governo inglese parlano di 502 morti. Non sarebbe necessaria una interpellanza parlamentare sull‘uso del servizio pubblico?”.

Lo ha dichiarato ieri su Twitter il prof. Paolo Becchi, ordinario di Filosofia del Diritto all’Università di Genova e opinionista del quotidiano Libero.

“Non intendo creare nessun allarmismo – ha spiegato il prof. Becchi – una sola domanda è però lecita: perché nessun giornale italiano riporta questi dati? Reazioni ai vaccini anti Covid, dati Governo inglese: 502 morti, 87387 reazioni, 43 ciechi”.

Il parlamentare di Fratelli d’Italia e avvocato Gianluca Vinci ha annunciato che rivolgerà un’interpellanza urgente al Governo Draghi per chiedere spiegazioni sul servizio della Tv di Stato: “Tutta l’informazione deve dare dati corretti, a maggior ragione quella delle reti pubbliche. In una pandemia non ci deve essere nessuno che fa giornalismo giocando con le parole, tifando pro o contro le vaccinazioni, ma dando informazioni chiare e non tendenziose, per questo chiederò al Governo cosa intende fare per fornire dati chiari per tutti”.