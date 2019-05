Uomo trovato morto in mare, potrebbe essersi suicidato

Sul caso dell’uomo trovato morto in mare a Voltri indaga la Squadra Mobile di Genova.

Il sostituto procuratore della Procura di Genova Marcello Maresca ha aperto un fascicolo per omicidio e ha disposto un’autopsia urgente con il cadavere che è stato trasferito presso l’obitorio dell’ospedale San Martino.

E proprio secondo l’autopsia, effettuata nel pomeriggio dal medico legale Luca Vallega, l’uomo si sarebbe suicidato.

In particolare l’uomo, un bianco tra i 40 e i 50 anni, di cui ancora non si conosce l’identità, si sarebbe sparato un colpo di pistola circa un’ora prima del ritrovamento in acqua. La polizia non ha ancora ricevuto alcuna denuncia di scomparsa.