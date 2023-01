Castelletto. Uomo investito da una moto. Ricoverato in codice rosso.

Un uomo è stato investito da una moto ed è ricoverato in codice rosso. Dal forte impatto con la moto, l’uomo è stato sbalzato con violenza a terra. L’incidente è avvenuto in via Montaldo nel quartiere di Castelletto in Genova; lo scontro è avvenuto verso le ore 18 di ieri sera 19 gennaio.

Sul posto sono arrivate subito due ambulanze del 118. La prima ha soccorso il pedone e lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale di San Martino, mentre un secondo mezzo del 118 ha prelevato il motociclista e lo ha trasportato all’ospedale Galliera in codice giallo.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente, mentre molte persone, in strada al momento dell’incidente protestano per i continui sinistri tra moto auto, persone che attraversano la strada sulle strisce e anche per la pericolosità delle strade.

Sono in molte, le persone che chiedono più controlli, avere la presenza della polizia locale per strada, specie nelle zone a maggior pericolo. Si chiede maggiore illuminazione delle strade, perché sempre più buie e pericolose.

“Dove ci sono attraversamenti con una illuminazione adeguata l’incidenza degli incidenti si è ridotta moltissimo”. Questi sono i commenti dei passanti e residenti presenti o scesi in strada per constatare l’ennesimo incidente. ABov