La Direzione Generale dell’Ospedale S.Martino si sta riunendo una Unità di Crisi composta dalle tante professionalità impegnate in questi giorni di emergenza

Gli incontri degli ultimi due giorni hanno prodotto quanto trovate in allegato, vi richiediamo pertanto laddove possibile la massima diffusione delle nuove disposizioni, affinché siano chiare alla cittadinanza.

Qui di seguito invece il percorso tracciato dall’Unità di Crisi di un paziente risultato positivo dopo trafila:Un paziente complesso con alcuni fattori di rischio per malattie respiratorie croniche, genovese e di 72 anni, passato dal Pronto Soccorso dell’Ospedale Villa Scassi (prontamente avvisato nel frattempo) visitato e poi dimesso, decide di auto presentarsi presso il nostro Pronto Soccorso per ulteriori consulenze, non presentando nessun link epidemiologico correlabile all’infezione da Covid-19. Il paziente, inizialmente ricoverato presso la Medicina d’Urgenza al primo piano del Pronto Soccorso, dopo i primi accertamenti, viene trasferito nel reparto di Pneumologia e sottoposto ad accertamenti anche di tipo diagnostico microbiologico, da cui non emergono elementi correlabili al Covid-19. Il paziente però non convince i professionisti e viene a prescindere isolato e tamponato: risulta infatti poi essere positivo, con conseguente ricovero presso Malattie Infettive. Tamponati tutti i profili interni venuti a contatto col profilo.

Aggiungiamo infine che al così detto ‘Punto 0’ sono negativi i professionisti del Pronto Soccorso venuti a contatto con il pazienti di origine egiziane, di cui si è dato notizia ieri. Come da procedure, questi saranno sottoposti a nuovi controlli dopo 7 giorni.