Unione Inquilini: bene sospensione sfratti, ora contributo affitto straordinario

“Dopo la sospensione degli sfratti dobbiamo ottenere un altro risultato: l’incremento del fondo contributo affitto e la sua erogazione diretta senza bandi”. A dirlo è Massimo Pasquini, Segretario nazionale Unione Inquilini.

“Sono necessari subito – aggiunge Pasquini – 200 milioni di euro e prevedere la possibilità di presentare domande on line con documentazione attestante situazione di riduzione economica a seguito di emergenza sanitaria Covid-19, contratto registrato e dichiarazione del proprietario di morosità a partire dal mese di marzo.

Possibilità di erogazione contributo tramite Iban”.

“Dobbiamo evitare – conclude il segretario nazionale Unione Inquilini – che migliaia forse decine di migliaia di famiglie in locazione cadano nel baratro degli sfratti per morosità e che i proprietari in particolare quelli a basso reddito debbano rinunciare ad una entrata per alcuni importante.

L’Unione Inquilini si è già attivata nei confronti del Governo e dei gruppi parlamentari affinché nel decreto legge Cura Italia o nel prossimo decreto legge previsto per aprile sia previsto questo contributo necessario e indispensabile.”