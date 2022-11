Unige, nuovo record di caldo anche per il mese di ottobre 2022

Dopo che l’estate 2022 ha fatto registrare nuovi record di temperature medie più alte rispetto a tutti gli anni passati, anche il mese di ottobre appena terminato è risultato il più caldo di tutta la serie storica, andando a superare per la prima volta la soglia dei 20 °C per quanto riguarda le temperature medie giornaliere. In particolare, si è arrivati a 20,3 °C, quindi 0,4 °C in più rispetto al precedente record risalente al 1921 con 19,9 °C.

Lo evidenzia l’Osservatorio Meteo Storico dell’Università di Genova.

Dall’analisi completa dei dati si è visto che al raggiungimento di questo nuovo record hanno contribuito in modo significativo le alte temperature notturne.

Le temperature minime giornaliere, mediate su tutto il mese, sono state di ben 0,8 °C superiori al precedente record, in questo caso appartenente all’anno 2001.

Si è passati dai 17,4 °C del 2001 ai 18,2 °C di quest’anno.

Maggiori informazioni e grafici: https://life.unige.it/record-caldo-ottobre-2022

L’Osservatorio Meteorologico dell’Università di Genova è in funzione dal 1 Gennaio 1833. La strumentazione di rilevazione dei dati è rimasta sempre sul terrazzo della torretta NW del Palazzo Universitario di Via Balbi n° 5, in centro città a Genova.

Le misurazioni di precipitazione e di temperatura effettuate presso l’Osservatorio Meteorologico dell’Università di Genova rappresentano una delle serie termo – pluviometriche ultracentenarie italiane più affidabili e complete, in quanto, come indicato da Cortemiglia (1997), non mostrano eterogeneità o anomalie nei trend dei dati, come anche indicato dalla cumulata delle precipitazioni medie perfettamente distribuita secondo una retta (Cortemiglia, 1997).

L’Osservatorio offre anche analoghe serie ultracentenarie barometriche ed anemometriche.