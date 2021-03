UniGe e RUS partecipano a M’illumino di meno 2021

UniGe e RUS aderiscono all’iniziativa “M’illumino di meno 2021” e lanciano il “Salto di specie” sui social network.

Università di Genova e RUS – Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile aderiscono a “M’illumino di meno”, Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili lanciata dalla trasmissione di Rai Radio2 Caterpillar, in programma venerdì 26 marzo e dedicata al “Salto di specie”, vale a dire quell’evoluzione ecologica nel nostro modo di vivere che dobbiamo assolutamente compiere per uscire migliori dalla pandemia.

M’illumino di meno 2021 vuole raccontare i piccoli e grandi “salti di specie” nelle nostre vite. Quelli già fatti e quelli in programma: dalla mobilità all’abitare, dall’alimentazione all’economia circolare. Una serie di temi cari alla Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile.

Salto di specie!

Dal 19 al 26 marzo, l’Università di Genova lancerà una campagna di sensibilizzazione sui social network, stimolando la comunità universitaria a condividere foto e video su Facebook o Instagram, che raccontino il proprio personale salto di specie e l’evoluzione ecologica desiderata, che potrebbe stimolare una maggiore sostenibilità dell’Ateneo su uno o più degli ambiti proposti: Mobilità, Casa, Cibo, Economia circolare, Energia, Natura, Salto Libero (il salto di specie personalizzato, se non ci si ritrova negli altri).

Per partecipare basta condividere sul proprio profilo Instagram o Facebook un post con un’immagine o un breve video, accompagnati da una breve descrizione del salto di specie desiderato o compiuto, tra i sette proposti.

Al termine del contest ci sarà spazio per la valorizzazione dei contenuti raccolti tramite il nostro magazine online life.unige.it e il sito della RUS.

Il regolamento

Ogni partecipante dovrà raccontarci, attraverso le immagini, i suoi piccoli e grandi “salti di specie”, le sue evoluzioni ecologiche, già fatte o quelle in programma, che potrebbero stimolare una maggiore sostenibilità in Ateneo.

Gli ambiti proposti sono: Mobilità, Casa, Cibo, Economia circolare, Energia, Natura, Salto Libero (il salto di specie personalizzato, se non ci si ritrova negli altri).

Per partecipare al contest basta condividere sul proprio profilo Instagram o Facebook un post (non una storia) con un’immagine o un breve video accompagnati da una breve descrizione del salto di specie desiderato o compiuto su uno più dei sette temi proposti.

Al termine del contest, i contributi più significativi saranno selezionati e pubblicati su life.unige.it. Un’ulteriore selezione dei contributi migliori sarà pubblicata a livello nazionale sul sito della RUS – Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile che ha promosso l’iniziativa.

Gli aggiornamenti sull’iniziativa, sono nelle stories!

Per partecipare al contest occorre utilizzare i seguenti tag:

Instagram:

● @unigenova

● #milluminodimenounige

● #milluminodimeno

Facebook:

● @Unigenova

● @reterus

● #milluminodimenounige

● #milluminodimeno