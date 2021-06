Una storia Tricolore: giovedì a Punta Vagno presentazione libro di Gianni Plinio

Su iniziativa dell’Associazione Culturale “GenovaCresce” giovedì 1° luglio alle ore 17, presso la sala-convegni del Ristorante Punta Vagno in corso Italia 3 a Genova, si terrà la presentazione del libro”Una storia Tricolore”(Autobiografia politica 1968-2019) di Gianni Plinio.

Oltre all’autore interverranno il giornalista Diego Pistacchi (caposervizio de Il Giornale del Piemonte e della Liguria) che farà da moderatore, Alfio Barbagallo (già presidente AN Genova), il senatore Giorgio Bornacin, Mario Bozzi Sentieri (giornalista e scrittore), Giovanni MARI(giornaista de Il Secolo XIX e scrittore) e il senatore Maurizio Gasparri.

Introdurra il professor Claudio Eva, presidente di “GenovaCresce”.

“Non è solo la mia autobiografia politica – ha spiegato Plinio – ma anche uno spaccato della storia della Destra genovese nel più generale contesto nazionale dal 1968 ai giorni nostri. Forse l’unico esistente.

Dall’iscrizione al FUAN ed alla Giovane Italia nel 1968 a quindici anni a Tursi prima nel MSI e poi in AN e ad altri quindici anni in via Fieschi ricoprendo nel 2000 l’incarico di presidente del consiglio regionale e poi di vice presidente della giunta regionale fino all’impegno che continua a Destra nei giorni nostri.

Sarà anche cambiato il mondo e saremo entrati nell’era digitale ma quella ‘scelta Tricolore’ ispirata all’amor di Patria, all’onestà ed alla tutela dei più deboli, come ci aveva insegnato un grande italiano quale Giorgio Almirante, reputo che continui ad essere di grande attualità.

E’ una ‘storia Tricolore’ non soltanto la mia ma anche quella di tanti altri della mia generazione che spero potranno anche riconoscersi in queste pagine”.

Il libro è disponibile presso il Centro Librario “Il Ramo d’Oro” di Genova in corso Buenos Aires, 21/D scala dx.(www.ramodorogenova.it).